Анонсы: Официально представлен Vivo Y89

22.01.2019, MForum.ru

На AliExpress начались продажи смартфона Vivo Y89, оцененного в $266. Новинка относится к нижней части среднего ценового сегмента и оснащена 6,26-дюймовым дисплеем разрешением FHD+ с вырезом в верхней части экрана.

Аппаратная платформа Vivo Y89 включает в себя чипсет Snapdragon 626, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб, сдвоенную тыловую камеру (16+2 Мп) и 16 Мп камеру на передней панели. Емкость аккумулятора Vivo Y89 составляет 3260 мАч. ОС — Android 8.1 Oreo. Приобрести Vivo Y89 можно в черном и сине-фиолетовым градиентом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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