Telegram: Экспорт полупроводников из Южной Кореи сокращается

22.01.2019, MForum.ru

С 1 по 20 января 2019 года экспорт полупроводников из Южной Кореи достиг $25.7 млрд (-14.6% год к году). Основной вклад внесло сокращение экспорта в Китай. Источник: regnum.ru

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теги: микроэлектроника полупроводники Южная Корея

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