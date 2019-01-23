Слухи: Oppo Find X2 представят в июне

MForum.ru
23.01.2019,
Oppo Find X стал одним из самых интересных смартфонов 2018 года. Благодаря конструкции слайдера производителю удалось достичь 87% соотношения между площадью экрана и передней панели.
Однако, уже этим летом может выйти обновленная версия смартфона. Если верить слухам, Oppo Find X2 получит экран с круглым вырезом и лишится подвижной части. В тоже время, заметно может вырасти степень защиты от влаги. Другой «фишкой» может стать поддержка беспроводной зарядки. Ведь, несмотря на наличие запатентованной технологии OPPO VOOC Charge (и SuperVOOC в некоторых версиях), Oppo Find X быстрой беспроводной зарядки не получил. Впрочем, все это пока не боле чем предположения, а до июня еще много времени.
© Антон Печеровый,
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