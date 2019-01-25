Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий

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Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий

25.01.2019, MForum.ru

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Компания Vivo официально представила смартфон APEX 2019. Новинка получила флагманскую начинку, которую производитель поместил в корпус без каких-либо отверстий.

Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий

Роль динамика и микрофона выполняет экран с технологией Sound On Display, которая встроена 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2430х1080 точек. Также в экран помещен дактилоскопический сенсор. Вместо боковых клавиш используются сенсорные поверхности. Для подключения зарядного устройства служат магнитные контакты MagPort. Передняя и задняя панели защищены стеклом, а саму технологию корпуса производитель называет Super Unibody.

Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий

Что касается «железа», то в активе Vivo APEX 2019 присутствуют чипсет Qualcomm Snapdragon 855, поддержку работы в сетях 5G обеспечивает модем Qualcomm X50 5G, до 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера с 12 и 13 Мп сенсорами. Демонстрация Vivo APEX 2019 широкой публике состоится в феврале, на MWC 2019. Странность этой модели в том, что у аппарата нет фронтальной камеры - смелое решение, которое для многих обнуляет его привлекательность. 

Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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