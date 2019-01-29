Анонсы: Realme C1 (2019) оценен в 7499 рупий

MForum.ru
29.01.2019,
Под брендом Realme выше смартфон C1 (2019), представляющий собой улучшенный вариант Realme C1. Ключевое отличие новинки — большие объемы памяти, что в наше время весьма актуально.
Напомню, оригинальный Realme C1 вышел на рынок с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. Его базовый вариант образца 2019 года будет снабжен 32 Гб встроенной памяти, при тех же 2 Гб ОЗУ. Впрочем, производитель предлагает и вариант с 3 Гб оперативной памяти. Для расширения встроенного накопителя можно использовать карты microSD. Остальные характеристики аналогичны оригинальной модели: 6,2-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек (19:9), чипсет Qualcomm Snapdragon 450, сдвоенная тыловая камера (13+2 Мп), 5 Мп фронтальная камера с поддержкой AI-алгоритмов и аккумулятор емкостью 4230 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.1. Стоимость Realme C1 (2019) в конфигурации 2+32 Гб составит 7490 рупий, 3+32 Гб — 8499 рупий.
© Антон Печеровый,
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