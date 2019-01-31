Микроэлектроника: Микрон обеспечил учащимся практику

MForum.ru

Микроэлектроника: Микрон обеспечил учащимся практику

31.01.2019, MForum.ru

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Не секрет, что в наше время велик разрыв между результатами обучением в средних специальных образовательных учреждениях и вузах с тем, что требуется знать и уметь сотрудникам современных предприятий. Этот разрыв призвана сгладить практика, производственная и преддипломная, которую лучшие из студентов проходят непосредственно на предприятиях, где некоторые из них затем продолжат работать.

Еще лучше в этом плане - возможность совмещать учебу в вузе с работой с неполной занятостью для студентов дневной формы образования. Это дает молодым людям возможность достойного и экономически самостоятельного существования в период обучения в вузе, а также обеспечивает возможность подлинной профессиональной ориентации. За несколько лет работы на полставки молодые люди могут понять - к тому ли они стремятся и так ли представляют себе будущую работу, будет ли им интересно и после завершения обучения продолжать работу на данном предприятии.

Микроэлектроника. Полупроводники.

Очень важно, чтобы предприятия не отмахивались от практикантов, а предоставляли соответствующие возможности учащимся. Для многих предприятий, испытывающих дефицит с квалифицированными кадрами, это еще и способ подготовить для себя молодых специалистов, которые после завершения образования придут на работу в уже знакомую компанию.

В зеленоградском Микроне есть практика - производственная и преддипломная, в 2018 году ее прошли 52 студента.

Пресс-релиз

"В 2018 году на Микроне производственную и преддипломную практику прошли 52 студента бакалавриата и магистратуры высших учебных и средних специальных образовательных учреждений Москвы. Практиканты из МИЭТа, Ивановского государственного химико-технологического университета и зеленоградского колледжа получили практические навыки от опытных специалистов предприятия, а также изучили производственные процессы микроэлектронного производства и специфику рынка.

Всего с 2000 года студенческие практики и стажировки на предприятии прошли более 400 человек. В рамках профессиональной ориентации школьников старших классов и студентов и подготовки специалистов в области высоких наукоемких технологий, Микрон активно взаимодействует с городской администрацией и ведущими учебными заведениями, включая профильные вузы страны, и ежегодно принимает участие в днях открытых дверей и экскурсий по объектам завода для привлечения молодых кадров".

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теги: микроэлектроника полупроводники образование Микрон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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