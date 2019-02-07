Анонсы: Объявлено о доступности в России смартфона Honor 10 Lite

MForum.ru
07.02.2019,
Компания Huawei объявила о выходе на российский рынок смартфона Honor 10 Lite. Новинка радует градиентной окраской, чипсетом Kirin 710 с поддержкой технологии GPU Turbo 2.0 и демократичной ценой.
В активе Honor 10 Lite присутствуют 6,21-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, 3 Гб ОЗУ (меньше, чем в версии для Китая), 32/64 Гб встроенной памяти с возможность расширения картами microSD объемом до 512 Гб, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. Фоточасть представлена сдвоенной тыловой камерой (13 + 2 Мп, апертура объектива f/1.8) и 24 Мп фронталкой с фиксированым фокусом и апертурой f/2.0. Фронтальная камера может эмулировать пиксели размером 1,8 мкм, распознает 8 разных сцен и поддерживает AI-улучшатели изображения. Российская цена Honor 10 Lite в версии с 32 Гб встроенной памяти составляет 14 990 рублей, за вариант с 64 Гб памяти придется заплатить 16 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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