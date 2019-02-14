Слухи: Появились первые образцы фото с 48 Мп камеры Xiaomi Mi 9

MForum.ru

Слухи: Появились первые образцы фото с 48 Мп камеры Xiaomi Mi 9

14.02.2019, MForum.ru

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После того как компания Xiaomi объявила официальную дату анонса Mi 9 (20 февраля, в один день с Samsung Galaxy S10), компания продолжает активно подогревать интерес к новинке. А один из представителей компании даже поделился образцом снимка камеры этого смартфона.

Слухи: Появились первые образцы фото с 48 Мп камеры Xiaomi Mi 9

Известно, что тыловая камера Xiaomi Mi 9 будет строенная, с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных выступают сенсор разрешением 12 Мп и ToF-камера. Напомню, ранее в продуктах Xiaomi 48 Мп камера появилась в смартфоне Redmi Note 7. Однако, с большой долей вероятности, в Xiaomi Mi 9 вместо Samsung ISOCELL GM1 Ultra Clear будет использован сенсор SonyIMX600 (как в смартфонах серий Huawei P / Mate ). В части остальных спецификаций известно о 6,4-дюймовом дисплее с U-образным вырезом под фронтальную камеру и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсете Snapdragon 855, 6/8/10 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 32 Вт.

Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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