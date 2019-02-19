Телеком: China Mobile запустила 5G на железнодорожной станции в Шанхае

19.02.2019, MForum.ru

Как и в аэропорту Хельсинки, здесь есть робот, но не для видеонаблюдения за пассажирами, это в Китае хватает и без 5G, - через робота можно заказать банку газировки.

Поскольку смартфонов 5G у абонентов China Mobile пока что не водится, на станции установили роутеры 5G/Wi-Fi DIS. Полный охват станции услугами 5G оператор обещает обеспечить до конца 2019 года. Абонентам будут доступны пиковые скорости вплоть до 1.2 гигабит/c. Этого достаточно, чтобы смотреть видео 4K HD или стримить видео в режиме ultra-HD. Подробнее: globaltimes.cn.

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теги: пятое поколение Объединенное Королевство