Анонсы: Samsung Galaxy S10 5G – 5G и не только

21.02.2019, MForum.ru

Помимо стандартной версии Galaxy S10+, компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy S10 5G. Как следует из названия аппарат получила поддержку 5G-сетей, но на этот отличия от стандартного Galaxy S10+ не заканчиваются.

Диагональ экрана Samsung Galaxy S10 5G выросла до 6,7 дюйма (разрешение 3040 х 1440 точек, яркость 505 нит), а тыловая камера обзавелась четвертым сенсором в лице 3D-камеры hQVGA с поддержкой Video Live Focus и Quick Measure (остальные три камеры: 12 Мп основной, 12 Мп телефото, 16 Мп широкоугольный). Аналогичный сенсор используется и в связке с 10 Мп фронтальной камерой. Аппаратная платформа Samsung Galaxy S10 5G включает в себя Exynos 9820 или Snapdragon 855 (зависит от региона), 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти (без возможности расширения) и аккумулятор емкостью 4500 мАч. В программной части все стандартно - Android 9 Pie с оболочкой One UI. Данных о цене и сроках доступности пока нет.