Анонсы: Представлен складной Samsung Galaxy Fold

21.02.2019, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy Fold. Новинка оснащена двумя экранами — внешним 4,6 дюйма и складывающимся пополам внутренним диагональю 7,3 дюйма. Разрешение внутреннего Dynamic AMOLED дисплея — QXGA+ с соотношением сторон 4,2:3.

Складывается смартфон за счет специального шарнирного механизма и минимальной толщины панели внутренего экрана, обеспечивающй ему гибкость. Внутри Samsung Galaxy Fold нашлось место для Snapdragon 855, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), аккумулятора емкостью 4380 мАч с функциями быстрой и беспроводной зарядки. ОС — Android 9 Pie с оболочкой One UI.

Отдельно остановимся на фоточасти, которая в этом смартфоне представлена целыми шестью камерами. Над внешним экраном разместилась 10 Мп с апертурой объектива f/2.2, выполняющая роль фронталки в сложенном состоянии устройства. При открытии смартфона роль фронтальной камеры выполняют два сенсора — 10 Мп+8 Мп, с минимальной апертурой объектива f/1.9. Тыловая камера аналогичная смартфонам семейства Galaxy S10 – основной сенсор 12 Мп (f/1.5/2.4, OIS), фронтальный сенсор 12 Мп с телефото- объективом и 16 Мп сенсор с широкоугольным объективом.

В части защиты от пыли и влаги Samsung Galaxy Fold может похвастаться сертификацией по классу IP68. Выпускаться аппарат будет в серебристом Space Silver, черном Cosmos Black, зеленом Martian Green и голубом цветах Astro Blue. В США Samsung Galaxy Fold появится уже 26 апреля по цене $1980. До нашего рынка новинка доберется ко второй половине текущего года, данных о цена нет.