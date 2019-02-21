Анонсы: Samsung Galaxy S10e – доступная версия флагмана

21.02.2019, MForum.ru

Помимо Galaxy S10 и S10+, компания Samsung представила Galaxy S10e. Новинка имеет более скромные технические характеристики, экран без изогнутых краев и доступнее по цене.

Диагональ экрана Samsung Galaxy S10e – 5,8 дюйма при разрешении 2280 х 1080 точек. Концепция экрана та же самая, что и у остальных членов семейства — Infinity-O с круглым вырезом под фронтальную камеру и технология Dynamic AMOLED. Более того, яркость этой панели составляет 800 нит, что заметно больше 550 нит у Galaxy S10. Для защиты экрана используется Gorilla Glass 5. Фронтальная камера аналогична Galaxy S10 — 10 Мп с апертурой f/1.9, AR Emoji и записью видео в формате 4К.

Тыловая камера двойная — помимо 12 Мп основного модуля с поддержкой Dual Pixel и переменной апертуры объектива f/1.5/2.4 в процессе съемки принимает участие 16 Мп модуль с широкоугольным объективом. Немного скромнее и объем ОЗУ — 6 Гб, встроенная памяти — 128 или 256 Гб с возможностью расширения картами microSD до 512 Мб. Также немного ниже емкость аккумулятора — 3100 мАч, с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки (беспроводная так же с реверсом). Зато «сердце» такое же как у флагманов - Exynos 9820 / Snapdragon 855, в зависимости от региона. Также сохранились входящие в комплект поставки наушники AKG. Цена Samsung Galaxy S10e в России составит 56 990 рублей, начало продаж — 8 марта. В качестве бонуса за предзаказа выступают Galaxy Buds.