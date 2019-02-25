MWC 2019: Huawei Mate X — ответ на Samsung Galaxy Fold

25.02.2019, MForum.ru

Одним из самых интересных анонсов MWC 2019 стал Huawei Mate X, представляющий собой устройство близкое к Samsung Galaxy Fold по позиционированию. Huawei Mate X также является гибридом смартфона с планшетом со складным экраном. Но, если у Galaxy Fold экран складывается внутрь, то у Huawei Mate X — наружу.

В разложенном виде экран Huawei Mate X может похвастаться диагональю экрана в 8 дюймов при разрешении 2480х2200 точек. Если устройство сложить, то образуются два дисплея — 6,6-дюймовый основной (разрешение 2480 х 1148 точек) и 6,38-дюймовый вспомогательный (разрешение 2480 х 892 точек). Причем, производитель смог обеспечить небольшую толщину устройства: 11 мм в сложенном виде и 5 мм в разложенном.

«Сердцем» Huawei Mate X стал чипсет Kirin 980, что в сочетании с модемом Balong 5000 позволило новинке получить поддержку 5G-сетей. Объем ОЗУ — 8 Гб, встроенной памяти — 512 Гб.

Из прочего отметим строенную тыловую камеру Leica (40 Мп основная, 16 Мп широкоугольная, 8 Мп телефото) и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 55W.

Цветовое решение пока только одно - синий Interstellar Blue. Цена — 2299 евро, что составляет почти 180 тысяч рублей. Впрочем, с учетом того, что устройство из нового сегмента удивляться ценнику не стоит. Старт продаж Huawei Mate X ожидается в середине 2019 года.