MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

MForum.ru

MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

25.02.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В рамках MWC 2019 компания Sony представила смартфон Xperia 1, эволюцию линейки XZ Premium. Sony Xperia 1 стал первым в мире смартфоном с 4K OLED-дисплеем CinemaWide (соотношение сторон 21:9), а также первым смартфоном Sony с тройной камерой.

MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

Диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение 3840x1644 пикселей, за качество изображения отвечает HDR (BT.2020) и технологии, встречающиеся в премиальных телевизорах Bravia. Кроме того, впервые для смартфонов Sony появилась поддержка звука Dolby Atmos.

MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

Тыловая камера Sony Xperia 1 сочетает три 12 Мп модуля. Основной сенсор оснащен матрицей размером 1/2,6 дюйма и объективом со светосилой f/1.6, стабилизацией изображения (OIS + EIS) и автофокусировкой Dual Pixel. Два других модуля добавляют теле-(2х, 52 мм) и сверхширокий (16 мм) объективы. Кроме того, новинка получила ряд программных функций на базе технологий профессиональных фото- видео- устройств Sony. На передней панели Sony Xperia 1 разместилась сэлфи-камера разрешением 8 Мп.

MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

Из интересных особенностей упомянем новый режим Game Enhancer, который может установить баланс между производительностью и временем работы от батареи. Также он может записывать видео геймплея (и ваши комментарии через 8 Мп фронталку), а если вы застряли - автоматически найти проход для игры на YouTube с возможностью играть в плавающем окне. Впрочем, это только часть функций многозадачности. Доступны и такие уже привычные вещи как разделение экрана между двумя приложениями.

MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

Внутри Sony Xperia 1 разместился чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 3330 мАч с поддержкой режима Smart Stamina. Также поддерживается USB Power Delivery, хотя в коробке такого зарядного устройства не будет. Сканер разместился на боковом торце. В части защиты от внешних условий речь идет о Gorilla Glass 6 на передней и задней панели, а также устойчивости к влаге и пыли по классу IP68. Старт продаж Sony Xperia 1 ожидается в конце весны. О цене и дате релиза будет объявлено позднее.

MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

24.02. [Новинки] MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Redmi X со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором представят 15 февраля / MForum.ru

26.12. [Новинки]  Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

19.12. [Новости компаний] Телеком: МегаФон внедрил поддержку EVS / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:49 informer1781 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
помогите разблокировать 232x-2abgru2 860630021792513
Сегодня 11:16 Александр 1410 Тема: Приложения для телефона
Нужна помощь
22.02.2019 18:37 nikolai.fedorow2012 Тема: МегаФон в Курской области (26.04.2013)
Прошу разобраться. С февраля месяца по тарифу 200 рублей, без моего согласия добавили еще 20 рублей, и 6.02.2019г. с моего счета сняли 220 рублей, с этим я не согласен, поэтому 7.02.2019г. я решил ...
22.02.2019 16:42 Bokovik Тема: Анонсы: Яндекс.Телефон теперь за 13 990 рублей (20.02.2019)
Ну теперь-то знатоки мобильных телефонов заговорят иначе) раньше цена в 18 тысяч не устраивала, сейчас наверное будут говорить, что и 14 для телефона очень много)
21.02.2019 17:22 GaponovaTanya Тема: Nokia C3 (Страницы: 1 2)
Добрый вечер, не могу найти как попасть в телефоне Nokia C3 в раздел "Адресаты сообщений", подскажите путь пожалуйста.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

25.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3 / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Huawei Mate X — ответ на Samsung Galaxy Fold / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 9 PureView – новый фотофлагман c пента-камерой / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia / MForum.ru

24.02. [Новинки] MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40 / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10e – доступная версия флагмана / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Представлен складной Samsung Galaxy Fold / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 5G – 5G и не только / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Samsung Galaxy S10 / S10+ / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Gionee возвращается на индийский рынок / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон теперь за 13 990 рублей / MForum.ru

19.02. [Технологии] Компоненты: Qualcomm тестирует чипсет QM215 для смартфонов Android Go / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo U1 с 6,2-дюймовым FullView-дисплеем, SD439 и сдвоенной камерой / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: LG официально подтвердила G8 ThinQ и V50 ThinQ 5G / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab S5e / MForum.ru

15.02. [Новинки] Обзор смартфона Turbo X5 Black 4G: Современные технологии в классическом исполнении / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: