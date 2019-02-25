MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном

25.02.2019, MForum.ru

В рамках MWC 2019 компания Sony представила смартфон Xperia 1, эволюцию линейки XZ Premium. Sony Xperia 1 стал первым в мире смартфоном с 4K OLED-дисплеем CinemaWide (соотношение сторон 21:9), а также первым смартфоном Sony с тройной камерой.

Диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение 3840x1644 пикселей, за качество изображения отвечает HDR (BT.2020) и технологии, встречающиеся в премиальных телевизорах Bravia. Кроме того, впервые для смартфонов Sony появилась поддержка звука Dolby Atmos.

Тыловая камера Sony Xperia 1 сочетает три 12 Мп модуля. Основной сенсор оснащен матрицей размером 1/2,6 дюйма и объективом со светосилой f/1.6, стабилизацией изображения (OIS + EIS) и автофокусировкой Dual Pixel. Два других модуля добавляют теле-(2х, 52 мм) и сверхширокий (16 мм) объективы. Кроме того, новинка получила ряд программных функций на базе технологий профессиональных фото- видео- устройств Sony. На передней панели Sony Xperia 1 разместилась сэлфи-камера разрешением 8 Мп.

Из интересных особенностей упомянем новый режим Game Enhancer, который может установить баланс между производительностью и временем работы от батареи. Также он может записывать видео геймплея (и ваши комментарии через 8 Мп фронталку), а если вы застряли - автоматически найти проход для игры на YouTube с возможностью играть в плавающем окне. Впрочем, это только часть функций многозадачности. Доступны и такие уже привычные вещи как разделение экрана между двумя приложениями.

Внутри Sony Xperia 1 разместился чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 3330 мАч с поддержкой режима Smart Stamina. Также поддерживается USB Power Delivery, хотя в коробке такого зарядного устройства не будет. Сканер разместился на боковом торце. В части защиты от внешних условий речь идет о Gorilla Glass 6 на передней и задней панели, а также устойчивости к влаге и пыли по классу IP68. Старт продаж Sony Xperia 1 ожидается в конце весны. О цене и дате релиза будет объявлено позднее.