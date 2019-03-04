Телеком: US Cellular выбрал Ericsson поставщиком решений 5G

04.03.2019, MForum.ru

Оператор US Cellular, США, выбрал Ericsson для развертывания 5G. Заключен многолетний рамочный контракт, согласно которому Ericsson будет поставлять U.S. Cellular стандартизованные 3GPP 5G NR решения, включая софтовые. Стоимость контракта не сообщается.

Также Ericsson обеспечит услуги по быстрому развертыванию 5G и различные пилотные проекты для проверки различных пользовательских сценариев. Начало предоставления услуг 5G сети клиентам на коммерческой основе планируется на 2H2019. / ericsson.com

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