Телеком: Swisscom выбрал Ericsson эксклюзивным поставщиком решения транспортной сети для сети 5G

MForum.ru
04.03.2019,
Оператор Swisscom, Швейцария, выбрал Ericsson единственным поставщиком для развертывания и управления транспортной IP-сетью компании. Ericsson будет выполнять контракт в рамках сотрудничества с Juniper Networks.
Требования Swisscom к такой сети - поддержка слайсинга, низкие задержки, синхронизация по времени и по фазе, высокая производительность, а также управление всей системой из единого центра. Ericsson в 2018 году показал компании Swisscom возможности своего оборудования, такого как Router 6672 для сайтов 4G и 5G, а также Router 6675, который может применяться в решениях C-RAN. Теперь стороны договорились о поставке компанией Ericsson комплексного решения транспортной сети, включащего решения Router 6672 для сайтов базовых станций, Router 6675 для системы C-RAN, Router 6274 как edge-роутеры и роутеры Juniper MX 10008 для использования в ядре сети. Такой подход обеспечивает масштабируемость, высокую производительность, низкие задержки и необходимую синхронизацию. Транспортная сеть будет управляться единой системой поддержки операций (OSS) Ericsson Network Manager. / ericsson.com
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теги: телеком MWC2019 MWC Ericsson профуслуги AI ИИ искусственный интеллект
© Алексей Бойко,
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