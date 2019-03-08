Телеком: Развертывание сетей 5G обойдется в $2.7 триллиона до 2020 года

MForum.ru
08.03.2019,
Стоимость строительства и внедрения сетей 5G во всех секторах экономики в глобальном масштабе достигнет не менее $2.7 трлн еще до конца 2020 года. Таким прогнозом в дни MWC2019 поделились аналитики Greensill.
От отрасли телекома потребуются инвестиции порядка $1 трлн в обновление инфраструктуры, а внедрение новой технологии в глобальную экономику окажется еще более затратным - $1.7 трлн, поскольку необходимо будет провести интеграцию технологии 5G в продукты, процессы и инфраструктуру для того, чтобы создать условия для массового использования IoT.
В Greensill уверены в том, что расходы на развертывание сети 5G, это не более, чем вершина айсберга. Потребуются также объемные инвестиции в такие области, как железо, услуги, софт и решение вопросов подключенности. При этом операторам следует настроиться на то, что их окупаемость вложений в 5G будет заметно медленной, чем это было с 4G/LTE - 10-12 лет вместо 6-8 лет, что отражает высокий объем требующихся инвестиций и тот факт, что развертывание 5G потребует закупок и размещения куда большего количества сетевого оборудования. По материалам mwcbarcelona.com
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теги: телеком аналитика пятое поколение
© Алексей Бойко,
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