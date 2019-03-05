Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор

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Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор

05.03.2019, MForum.ru

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После целой серии тизеров бренд Realme официально представил Realme 3, поучивший обновленный дизайн, а также улучшенную аппаратную и программную составляющие. И, несмотря на обновления, Realme 3 сохранил супер привлекательный ценник.

Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор

«Сердцем» Realme 3 стала система-на-чипе MediaTek Helio P70. На его передней панели разместился 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом. Разрешение экрана составляет HD+ (720x1520 точек). В части объема памяти Realme 3 будет выпускаться в двух версиях: с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти и с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. В обоих случаях встроенную память можно расширить картами microSD объемом до 256 Гб.

Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор

Тыловая камера сдвоенная, основной сенсор 13 Мп с апертурой f/1.8, вспомогательный, служащий для измерения глубины сцены — 2 Мп. Также присутствуют дополнительные программные функции, такие как Nightscape (улучшение ночных фото) и Chroma Boost (улучшение динамического диапазона, уменьшение шумов). Разрешение фронтальной камеры также 13 Мп, при этом поддерживаются AI-улучшатели изображений и разблокировка по лицу.

Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор

Емкость аккумулятора — 4230 мАч, но без поддержки быстрой зарядки (есть только 5В/2А). ОС «из коробки» - ColorOS 6 на базе Android 9.0 Pie. В Индии цена Realme 3 в версии 3+32 Гб составляет 8 999 рупий, 4+64 Гб — 10 990 рупий. Также Realme 3 получит глобальную версию, но в ее основе будет чипсет MediaTek Helio P60. Начало продаж намечено на 12 марта.

Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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