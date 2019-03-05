Телеком: В Чехии отказались от идеи единого инфраструктурного оператора и распределят частоты с аукциона

05.03.2019, MForum.ru

Телеком регулятор Чехии CTU планирует проведение аукциона по распределению частот в диапазонах 700 МГц и 3.4 ГГц в ноябре 2019 года. В планах регулятора привлечь на рынок четвертого оператора мобильной связи. Никто не сетует про нехватку частот в диапазоне 3.4 ГГц для четырех участников рынка.

Сейчас предложения министерства высланы в правительство, которое в марте вынесет решение. На апрель намечено начало общественных консультаций.

На рынке Чехии действует три оператора: O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republick и Vodafone Czech Republic. В диапазоне 700 МГц зарезервируют один блок частот для четвертого участника рынка, если найдется желающий. Также существующих операторов обяжут предоставлять услуги национального роуминга новому участнику рынка при условии, что хотя бы 10% населения он обеспечит покрытием за счет собственной инфраструктуры. На каких условиях будет предоставляться такой роуминг и как долго (5 или 6 лет) сейчас обсуждается.

Ранее в Чехии задумывались о том, чтобы не распределять частоты для 5G между операторами, но вместо этого построить единую инфраструктуру силами государства. В январе от этих планов в CTU отказались и выставили новые правила проведения аукциона. Источник: telecompaper.com.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62 и в канале abloudRealTime

теги: телеком Чехия частоты частотные аукционы пятое поколение