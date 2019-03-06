Это интересно: Figgers F3 — первый 5G-смартфон сделанный в США

06.03.2019, MForum.ru

Figgers - телекоммуникационная компания, основанная в 2009 году. Ее основная специализация — услуги связи. В частности за $165 она предлагает тариф с глобальным безлимитным роумингом более чем в 80 странах.

В 2014 году компания выпустила свой первый смартфон - Figgers F1. Его особенностью стало умение обнаруживать движение транспортного средства со скоростью более 10 миль в час и автоматически переходить в безопасный режим, предотвращающий отправку текстовых сообщений во время вождения. В этом месяце компания объявила о выпуске первого смартфона 5G, сделанного в США. Производство базируется во Флориде.

Как заявил генеральный директор компании Фредди Фиггерс, Figgers F3 будет совместим с «каждым оператором мобильной связи в каждой стране мира». Новинка получит 1 Тб встроенной памяти, будет защищен от влаги и оснащен 4К-экраном. Сдвоенная тыловая камера базируется на сенсоре разрешением 18 Мп. Но, самое интересное — зарядное устройство Figgers Super Base. С его помощью можно заряжать F3 без проводов, когда он находится в радиусе 5 метров от зарядного устройства. Остальные подробности, включая данные об аппаратной платформе и используемом модеме, пока не сообщаются. Впрочем, данные о новинке уже удалены с официального Instagram, поэтому нельзя исключать вероятность того, что это не более чем фейк.