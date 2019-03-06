Телеком: Билайн и НИИ ВШЭ предлагают обновить регулирование оформления трудовых отношений в условиях цифровизации

06.03.2019, MForum.ru

Билайн и НИУ ВШЭ разработали совместный доклад "Особенности регулирования трудовых отношений в условиях цифровой экономики". В нем содержатся предложения по модификации регулирования трудовых отношений в условиях цифровизации экономики.

Российское законодательство остро нуждается в модернизации по части трудового законодательства с учетом массового распространения электронного документооборота. В частности, основные HR-процессы компаний могут быть и будут переведены в электронный формат. Осталось обеспечить этим процессам правовую поддержку.



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теги: телеком HR трудовые отношения Билайн ВымпелКом