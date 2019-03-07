Анонсы: Официально представлены Oppo F11 и F11 Pro

MForum.ru
07.03.2019,
Компания Oppo представила смартфоны F11 и F11 Pro. Важное отличие F11 Pro — выдвижной механизм камеры, что позволило обойтись без выреза в экране. Разрешение модуля фронтальной камеры этого смартфона составляет 16 Мп.
Тыловая камера Oppo F11 Pro сдвоенная и, в соответствии с последними трендами, разрешение ее основного модуля составляет 48 Мп. Вспомогательный сенсор — 5 Мп.
Диагональ экрана Oppo F11 Pro составляет 6,5 дюйма при разрешении FullHD+. Основа аппаратной платформы — чипсет MediaTek Helio P70 дополненный 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки. Первым рынком для Oppo F11 Pro станет Индия, где этот смартфон будет доступен за 24 990 рупий в трехцветном градиенте Thunder Black и двухцветном Aurora Green.
Более простой Oppo F11 оценен в 19 990 рупий. Он также базируется на MediaTek Helio P70, но младшая версия будет поставляться с 4 Гб ОЗУ. Также упрощение коснулось фронтальной камеры — вместо выдвижного механизма используется экран с каплевидным вырезом. Остальные параметры аналогичны старшей модели. Oppo F11 будет доступен в трех цветах — пурпурном Flourite Purple, зеленом Marble Green и белом Jewelry White.
© Антон Печеровый,
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