Телеком: Huawei поставит решения транспорта и опорной сети 5G для Tele2

26.02.2019, MForum.ru

Tele2 будет сотрудничать с Huawei при построении 5g в РФ. Заключенное соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает, что Huawei сможет предоставить решения опорной и транспортной сети для Tele2 с учетом потребностей строительства радиоподсистемы 5G. Пресс-релиз.

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теги: телеком Huawei Tele2 пятое поколение