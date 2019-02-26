Телеком: Huawei поставит решения транспорта и опорной сети 5G для Tele2

MForum.ru

Телеком: Huawei поставит решения транспорта и опорной сети 5G для Tele2

26.02.2019, MForum.ru

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Tele2 будет сотрудничать с Huawei при построении 5g в РФ. Заключенное соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает, что Huawei сможет предоставить решения опорной и транспортной сети для Tele2 с учетом потребностей строительства радиоподсистемы 5G. Пресс-релиз

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теги: телеком Huawei Tele2 пятое поколение 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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