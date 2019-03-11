Телеком: Huawei представил на MWC2019 новое решение для беспроводного транспорта

MForum.ru
11.03.2019,
Huawei представил на MWC2019 новое решение для беспроводного транспорта - релейку 5G "1+2".
Как ясно из схемы - это одна двухдиапазонная антенна и два РЧ-блока, каждый из которых может работать с любой полосой частот в диапазоне от 6 до 86 ГГц. Пропускная способность - до 20 Гбит/c для всех моделей транспортных сетей. Обеспечивает экономию мачтового пространства, а также затрат на инсталляцию и обслуживание.
Блок агрегации CA ODU может объединять до 4 полос в рамках одного устройства - экономия относительно традиционных ODU с одной несущей. Два CA ODU или 2 E-band или их комбинация дают поддержку до 8 несущих и пропускную способность выше 10 Гбит/c.
Устройства можно установить разово, а затем программно постепенно активировать на все большую пропускную способность.
Huawei заявляет о развертывании более 20 транспортных сетей 5G по всему миру. Представленное на MWC радиорелейное решение 5G 1+2 это представитель новой упрощенной архитектуры, требующее меньше места на мачте и при этом обеспечивающее скорости на уровне оптоволоконного подключения. А вот о "дальнобойности" решения ничего не говорится. Пресс-релиз
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теги: телеком пятое поколение радиорелейная линия микроволновая РРЛ
© Алексей Бойко,
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