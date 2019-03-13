Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры

MForum.ru

Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры

13.03.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ожидается, что 19 марта будет представлен смартфон Vivo X27, со «всплывающей» сэлфи-камерой. Впрочем, одновременно с X27 может быть представлен и совершенно другой смартфон, Vivo S1.

Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры

Более того, буквально через несколько дней после анонса, S1 может стать доступен для предварительного заказа. Ожидается, что этот аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Helio P70, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и строенную тыловую камеру (12 Мп основной сенсор, 8 Мп со сверхширокоугольной оптикой и 5 Мп для определения глубины сцены). Цена на vivo S1 будет начинаться с отметки 2298 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo U1 с 6,2-дюймовым FullView-дисплеем, SD439 и сдвоенной камерой / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91i и Y93 появились в России / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:34 berberber Тема: Смогли бы вы провести день без мобильного?
конечно нет) в телефоне вся жизнь у меня, здесь и учеба, и работа, и хобби, сейчас как раз нашла сайт с пошаговыми уроками рисования, рисую вот бурундука)
12.03.2019 17:15 El13 Тема: посоветуйте смартфон за 15000 рублей
пожалуйста, помогите советом. нужно выбрать смартфон, где-то за 15000 руб. (около 6000 грн) главные требования-хорошая камера и звук, при прослушивании музыки в наушниках.
12.03.2019 11:20 Juraev Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Привет у меня проблема с Код сети что делать Билайн А105 232X-2ABGRU2 862647020769639
11.03.2019 14:07 Grann1 Тема: Сравнение Samsung Galaxy Fold vs Huawei Mate X
Согласно последним данным, смартфон Samsung Galaxy Fold или Galaxy F будет оснащен двумя аккумуляторами емкостью по 2200 мА•ч, то есть суммарная емкость аккумуляторов будет равна 4400 мА•ч. Huawei ...
10.03.2019 13:21 lysak Тема: Nokia 1680 classic
скачать Nokia PC Suite 7.0.9.2 и в настройках выбрать ком порт http://www.mforum.ru/t4/...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

13.03. [Новинки] Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Hisense U30 со Snapdragon 675 будет представлен 14 марта на AWE 2019 / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Fly Banana — изогнутый телефон без 4G и слайдера / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Oppo тизерит суббренд (линейку) смартфонов Reno / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 / 10 Plus доступны в России для предзаказа / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A30 появился в России / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Oppo F11 и F11 Pro / MForum.ru

07.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart+ 2019 (Enjoy 9S) оснастили строенной камерой / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Meizu Note 9 с 48 Мп камерой и Snapdragon 675 представлен официально / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Tab 5 с 8-дюймовым дисплеем / MForum.ru

06.03. [Новинки] Это интересно: Figgers F3 — первый 5G-смартфон сделанный в США / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла спецификации Samsung Galaxy A60 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 Pro — сенсор Sony и чипсет Snapdragon 675 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Blackview Max 1 с лазерным проектором оценен в $400 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Слухи: Сегмент бюджетных смартфонов пополнит Huawei Y6 Prime 2019 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: Lenovo Tab V7 – недорогой смартфон с большим экраном / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: