Слухи: Vivo S1 получит оригинальную подъемную конструкцию камеры

MForum.ru
13.03.2019,
Ожидается, что 19 марта будет представлен смартфон Vivo X27, со «всплывающей» сэлфи-камерой. Впрочем, одновременно с X27 может быть представлен и совершенно другой смартфон, Vivo S1.
Более того, буквально через несколько дней после анонса, S1 может стать доступен для предварительного заказа. Ожидается, что этот аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Helio P70, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и строенную тыловую камеру (12 Мп основной сенсор, 8 Мп со сверхширокоугольной оптикой и 5 Мп для определения глубины сцены). Цена на vivo S1 будет начинаться с отметки 2298 юаней.
© Антон Печеровый,
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