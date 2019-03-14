Телеком: Билайн запустил поддержку VoLTE в Москве и в Санкт-Петербурге

MForum.ru

Телеком: Билайн запустил поддержку VoLTE в Москве и в Санкт-Петербурге

14.03.2019, MForum.ru

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Пока что компания называет запуск "опытной эксплуатацией". Тем не менее, услуги VoLTE доступны как на териитории Москвы и С.Петербурга, так и в прилегающих областях - Московской и Ленинградской. 

Билайн

 

Запуск поддержки LTE важен, прежде всего, для оператора, но и абонентам он несет пользу. Снижается нагрузка на сеть за счет сокращения переключений из сети LTE в сеть 3G. Разгруженная сеть работает лучше, на ней можно переиспользовать под LTE больше частотных ресурсов. Воспользоваться VoLTE могут абоненты, чьи аппараты поддерживают VoLTE. Как правило, это флагманские устройства Samsung, Nokia, Alcatel и других производителей. Источник: Пресс-релиз  

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теги: телеком Вымпелком Билайн  VoLTE    

© Алексей Бойко, MForum.ru

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