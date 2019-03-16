Телеком: Verizon запускает 5G в Чикаго и Миннеаполисе

16.03.2019, MForum.ru

15 апреля Verizon запускает 5G в Чикаго и Миннеаполисе.

Подписчики на все три тарифных плана с анлимами на передачу данных смогут добавить себе возможность пользования сетью 5G (также без ограничений на объем трафика) за $10/мес. Первые три месяца после подключения пользование сетью 5G Verizon будет бесплатным.

Такое предложение Verizon выглядит намного более привлекательным, нежели чем у AT&T, который предлагает пользование мобильным хотспотом 5G за неслабые $70 в месяц при ограничении объема данных на уровне 15 ГБ.



Скорее всего, Verizon сделал условия столь симпатичными, уповая на практически полное отсутствие и упользователей смартфонов и других устройств с 5G. И этот ход правильный, абоненты безусловно будут предпочитать анлим ограниченному пакету, даже если он на деле достаточен для большинства пользователей.



Кроме того, в Verizon предприняли меры для быстрого набора хоть какой-то первичной абонбазы 5G - забавную накладку на аппарат moto Z3 под названием 5G moto mod со встроенным модемом Qualcomm X50 5G сейчас можно заказать всего за $50 (после запуска сетей она будет продаваться по $350).



Тем не менее, вряд ли можно ожидать быстрого набора абонентов сетями 5G Verizon. Прежде всего, из-за этих $10 дополнительных долларов в месяц. Опрос PWC показал, что только треть существующих абонентов хотя бы на словах готовы доплачивать целых $10 только за возможность пользования 5G. Я, кстати, уверен, что попробуй кто-то из операторов российской большой четверки попробовать запросить дополнительные средства за пользование 5G, это тоже будет воспринято абонентами "в штыки".



Итак, Verizon начинает активную конкуренцию на рынке 5G. За запусками в Чикаго и Миннеаполисе, оператор планирует до конца 2019 года представить услуги 5G на 28 рынках в США. И есть все основания полагать, что на конец 2019 года именно Verizon будет обладать самой большой абонентской базой 5G в США.



По материалам: businessinsider.com

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