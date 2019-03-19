Анонсы: Цена смартфона Redmi 7 стартует от $104

19.03.2019, MForum.ru

Под принадлежащим Xioami брендом Redmi представлен смартфон Redmi 7. Новинка нацелена на бюджетный сегмент, сочетая крайне привлекательную цену с актуальными спецификациями.

На передней панели Redmi 7 разместился 6,26-дюймовый дисплей разрешением HD+ с каплевидным вырезом, защитой Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2i. В активе Redmi 7 присутствуют чипсет Snapdragon 632, 2/3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Тыловая камера сдвоенная, 12+2 Мп. В качестве основного используется сенсор размером 1/2,9 дюйма с пикселями 1,25 мкм. Разрешение фронтальной камеры Redmi 7 — 8 Мп. Цена Redmi 7 начинается от 699 юаней за версию 2+16 Гб. Варианты 3+32 и 4+64 Гб оценены в 799 и 899 юаней, соответственно.