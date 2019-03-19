Анонсы: Samsung Galaxy A20 представлен официально

MForum.ru
19.03.2019,
В прошлом месяце Samsung представила смартфоны Galaxy A10 , A30 и A50. Сегодня компания продолжила расширять А-серию и представила Galaxy A20.
Аналогично Galaxy A10 , «сердцем» Samsung Galaxy A20 стал чипсет Exynos 7884. Объем ОЗУ — 3 Гб, встроенной памяти — 32 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб. На передней панели Samsung Galaxy A20 разместился 6,4-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением HD+ с вырезом Infinity-V. Задняя панель представляет собой сочетание стекла и пластика, которую Samsung называет3D Glasstic design. Тыловая камера сдвоенная (13Мп с апертурой f/1.9 + 5 Мп с апертурой f/2.2), фронтальная - 8 Мп с апертурой f/2.0. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A20 — 4000 мАч. В нашей стране купить Samsung Galaxy A20 можно за 13 990 рублей. Для сравнения стоимость Galaxy А30 составляет 15 990 руб., а стоимость Galaxy А50 — 19 990 руб.
© Антон Печеровый,
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