Анонсы: Vivo V15 и V15 Pro появились в России

21.03.2019, MForum.ru

Компания Vivo объявила о выходе на российский рынок смартфонов V15 и V15 Pro. Новинки получили безрамочный дизайн, размещенную в выдвижном блоке 32 Мп фронтальную камеру и строенные камеры на задней панели.

В активе Vivo V15 Pro присутствуют 6,39-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3700 мАч. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор для определения глубины сцены. Купить Vivo V15 Pro в нашей стране можно будет за 33 990 рублей. Начало продаж — 28 марта.

Vivo V15 также оснащен строенной камерой, но в конфигурации 12+8+5 Мп. Его «сердцем» стал MediaTek Helio P70, а емкость аккумулятора составляет 3400 мАч. Купить его можно за 28 990 рублей начиная с 13 апреля. Прием предзаказов на обе модели начнется уже сегодня.