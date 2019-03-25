Телеком: Билайн признали лучшим работодателем в телекоме

MForum.ru

Телеком: Билайн признали лучшим работодателем в телекоме

25.03.2019, MForum.ru

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ВымпелКом занял первое место в рейтинге "Лучший работодатель России 2018" среди всех телеком-компаний. Такие данные предоставили Headhunter и газета РБК. 

 

Билайн

 

Результат комментирует Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке ПАО «ВымпелКом»:  «В Билайн создана благоприятная среда для раскрытия потенциала сотрудников и реализации их идей через гибкую, адаптивную и эффективную систему развития талантов. Поэтому стать лучшими работодателями такой динамичной отрасли, как телеком – высокое достижение и большая ответственность».

Для составления рейтинга лучших работодателей, компании оценивают по трем показателям: мнения соискателей, мнения сотрудников и экспертная эффективность работы HR-департаментов компаний профессиональным сообществом. В 2018 году оценивалось более 200 компаний. 

Результат не удивителен, чего стоит хотя бы проект BeeFREE, освободивший от необходимости ежедневных поездок в офис многих сотрудников компании. Сейчас более 76% сотрудников Билайн называют BeeFREE одним из определяющих факторов для работы в компании. Показатель оттока в среднем вдвое ниже на позициях, предусматривающих частичную или полностью удаленную работу, чем у сотрудников работающих из офиса 100% времени. 

Кроме того, у компании есть ряд внутренних проектов для сотрудников и внешних проектов для студентов и соискателей. Можно вспомнить о магистерской программе "Лаборатория Big Data" Билайн - курсе дополнительного образования для магистров первого курса на базе технических университетов Новосибирска. Сотрудники Билайн проводят для студентов прикладные курсы и обучение технологиям работы с BigData. Лучшие студенты получают возможность работы в Билайн. 

Другой проект компании - внутренний инкубатор "Билайн Innovation Lab". Он позволяет сотрудникам компании работать над собственными продуктами, от концепции до коммерческого запуска. 

В рамках проекта "Год осознаности и развития" сотрудникам компании рассказывают о различных методиках и инструментах, позволяющих повысить осознанность, эффективность и ответственность за свое развитие. Это коуч-сессии от директоров и руководителей, talk-show, лекции и дискуссии, онлайн-обучение, учебные материалы, тесты и упражнения.  

Пресс-релиз компании "Билайн".  

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теги: телеком работа кадры Билайн ВымпелКом HR эйчар

© Алексей Бойко, MForum.ru

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