Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A40 и A70

27.03.2019, MForum.ru

Компания Samsung продолжила расширять A-серию, куда вошли модели Galaxy A40 и A70. Причем, Galaxy A70 заметно отличается от A50, предлагая 6,7-дюймовую AMOLED-панель с соотношением сторон 20:9 при разрешении 2400х1080 точек и дактилоскопичеком сенсоре в экране, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

В активе Galaxy A70 присутствуют чипсет Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронталка и строенная тыловая камера. Ее конфигурация включает в себя 32 Мп основной сенсор с апертурой объектива f/1,7, 8 Мп сенсор с широкоугольный объективом и 5 Мп для определения глубины сцены. ОС - Android 9 Pie с оболочкой One UI. Российская цена Samsung Galaxy A70 – 29 990 рублей.

Более доступный Samsung Galaxy A40 предлагает 5,9-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Exynos 7904, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), сдвоенную тыловую камеру (16 Мп f/1,7 + 5 Мп с широкоугольным объективом), фронтальную камеру разрешением 25 Мп и аккумулятор емкостью 3100 мАч. Российская цена Samsung Galaxy A40 составит 17 990 рублей.