Слухи: Samsung Galaxy A20e замечен на рендерах

01.04.2019, MForum.ru

Ожидается, что 10 апреля компания Samsung представит 4 новых смартфона: Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A60 и Galaxy A90. Причем бюджетный Galaxy A20e может оказаться весьма интересным.

Считается, что новинка станет более простой версией Galaxy A20 с экраном меньшей диагонали. В тоже время, новинка сохранит сдвоенную камеру, U-образный вырез Infinity-U и дактилоскопический сенсор на задней панели. Технические подробности пока не раскрываются. Напомню, старшая модель, Samsung Galaxy A20, представляет собой смартфон на базе чипсета Exynos 7884, с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (+microSD), 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением HD+, сдвоенной тыловой камерой (13Мп с апертурой f/1.9 + 5 Мп с апертурой f/2.2), 8 Мп фронталкой и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Российская цена Samsung Galaxy A20 – 13 990 рублей. Скорее всего Samsung Galaxy A20e будет стоить дешевле на 2-3 тысячи рублей, но дороже Galaxy A10, оцененного в 8 990 рублей.