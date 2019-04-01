Тест: Живые снимки с камеры Xiaomi Redmi Note 7

MForum.ru
01.04.2019,
Представляем вашему вниманию серию снимков сделанных камерой смартфона Redmi Note 7. Базовый вариант Redmi Note 7 оценен в 13 990 рублей, а среди его спецификаций значится камера разрешением 48 Мп.
Примеры снимков при дневном освещении в AI-режиме и настройках "по-умолчанию". Разрешение снимков 4000х3000 точек.
Напомню, конфигурация этого смартфона включает в себя 6,3-дюймовый IPS LTPS дисплей разрешением 2340х1080 точек, Snapdragon 660, 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловую камеру (+5 Мп вспомогательный модуль), 13 Мп фронталку и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.
© Антон Печеровый,
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