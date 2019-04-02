Слухи: Рендеры Motorola Moto G8 показали экран с круглым вырезом и 3 камеры

02.04.2019, MForum.ru

Популярный искатель утечек OnLeaks продемонстрировал CAD-модели Moto G8, позволяющие рассмотреть новинку с разных сторон.

Основным отличием Moto G8 от One Vision, слухи о котором появлялись ранее, является дополнительная камера на задней панели. Впрочем, если One Vision снабдят основным сенсором 48 Мп (+ вспомогательный 5 Мп), то тройная камера Moto G8 будет базироваться на 12 Мп матрицах.

Кроме того, G8 будет на 0,4 мм толще, чем One Vision. Диагональ экрана Motorola Moto G8 и One Vision идентична — 6,2 дюйма. Остальные параметры пока не сообщаются.

В целом новинка может оказаться более мощным вариантом One Vision, который может выйти в Китае как Moto P40. Напомню, в активе этой модели ожидаются Qualcomm Snapdragon 675 , 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 12 Мп фронтальная камера в О-образном вырезе экрана и аккумулятор емкостью 4132 мАч.