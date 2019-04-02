MForum.ru
02.04.2019,
Популярный искатель утечек OnLeaks продемонстрировал CAD-модели Moto G8, позволяющие рассмотреть новинку с разных сторон.
Основным отличием Moto G8 от One Vision, слухи о котором появлялись ранее, является дополнительная камера на задней панели. Впрочем, если One Vision снабдят основным сенсором 48 Мп (+ вспомогательный 5 Мп), то тройная камера Moto G8 будет базироваться на 12 Мп матрицах.
Кроме того, G8 будет на 0,4 мм толще, чем One Vision. Диагональ экрана Motorola Moto G8 и One Vision идентична — 6,2 дюйма. Остальные параметры пока не сообщаются.
В целом новинка может оказаться более мощным вариантом One Vision, который может выйти в Китае как Moto P40. Напомню, в активе этой модели ожидаются Qualcomm Snapdragon 675 , 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 12 Мп фронтальная камера в О-образном вырезе экрана и аккумулятор емкостью 4132 мАч.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.03. [Новинки] Слухи: Фотографии Motorola Moto Z4 показали U-образный вырез и одиночную камеру / MForum.ru
16.03. [Новости компаний] Телеком: Verizon запускает 5G в Чикаго и Миннеаполисе / MForum.ru
14.03. [Новости компаний] Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Гибкий Moto Razr будет дешевле конкурентов от Huawei и Samsung / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Российский релиз Redmi 7 состоится в середине апреля / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Рендеры Motorola Moto G8 показали экран с круглым вырезом и 3 камеры / MForum.ru
01.04. [Новинки] Тест: Живые снимки с камеры Xiaomi Redmi Note 7 / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A20e замечен на рендерах / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A40 и A70 / MForum.ru
26.03. [Новинки] Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Enjoy 9s и Enjoy 9e / MForum.ru
25.03. [Новинки] Это интересно: На IndieGoGo начался сбор средств на смартфон P18K с аккумулятором 18000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Samsung Galaxy A10 / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Honor 10i появился на российском рынке / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Объявлена официальная цена Redmi Note 7 для России / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Фотографии Motorola Moto Z4 показали U-образный вырез и одиночную камеру / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V15 и V15 Pro появились в России / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X27 представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20 представлен официально / MForum.ru