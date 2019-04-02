Телеком: Tele2 выпустил мобильное приложение для удаленной регистрации абонентов

MForum.ru
02.04.2019,
Не секрет, что некоторые операторы мобильной связи занимаются темой самостоятельной удаленной регистрации абонента через мобильное приложение. Tele2 запустила возможность пользования таким приложением в пилотном режиме.
Решения типа "симкоматов" вряд ли можно считать удобными, такие конструкции окупаются разве что в местах массовой потребности абонентов в новых картах, типа вокзалов или аэропортов. Другое дело - авторегистрация в мобильном приложении.
Оператор предлагает скачать приложение Система ID.Abonent, и затем идентифицировать клиента удаленно с его помощью. Пока что это пилотный проект, который будет работать только в Москве и области, а также в нескольких неназванных регионах на юге России.
Пользование приложением потребует загрузки в смартфон фотографий паспорта, а также селфи абонента - с ним будет работать биометрическая система. Для заключения договора достаточно "электронно-графической " подписи клиента. При необходимости копию договора можно скачать по ссылке в SMS.
Услуга позволяет самостоятельно выбрать номер.
Вот только все равно для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно вначале обзавестись симкой оператора. Для этого нужно идти или в салон (где вас и так зарегистрируют) или заскочить в центр, где карты оператора раздают в подземных переходах, не спрашивая никакой регистрации. Так зачем нужно возиться с приложением?
А вот в таком железном сундуке компании Coin Com (см. выше), похожем на игровые аппараты прошлого века, можно не только поменять металлическую мелочь на банкноты, но и получить SIM-карту Tele2. Много ли людей хотя бы раз в жизни увидят такое чудо не на картинке? На всю Москву пока что 20 таких аппаратов работают в торговых центрах. Автомат, в отличие от симкоматов, регистрацией не занимается. Полученную в нем симку придется еще регистрировать через мобильное приложение. Автоматизация - дело хорошее, но может быть проще зайти в салон?
Стремление Tele2 к интернет-продажам и мобильным приложениям для саморегистрации понятно. У компании нет своей розницы, а сотрудничество с независимой розницой и франшизы - удовольствие не из дешевых. Поэтому любой абонент, полученный напрямую, для компании в радость. Поможет ли компании новое приложение в этом деле?
По-настоящему приложение станет полезным не ранее, чем физические SIM станут ненужными - т.е. только тогда, когда в России наконец допилят законодательство и можно будет, наконец, пользоваться eSIM. Вряд ли можно на это рассчитывать в этом году.
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теги: телеком Tele2 мобильные приложения
© Алексей Бойко,
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