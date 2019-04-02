Телеком: Билайн сообщает об акции "Безлимитный интернет в роуминге"

MForum.ru
02.04.2019,
Билайн сообщает об акции - с 3 по 16 апреля 2019 года в Италии будет действовать скидка на услугу "Безлимитный интернет в роуминге" (100 МБ в день на максимальной скорости и 128 Кбит/c до конца дня). Вместо 350 рублей можно будет платить 175 рублей в день (в дни пользования).
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком Билайн акции
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
02.04. [Новости компаний] Телеком: В Билайн подготовлили ежегодный отчет "Рынок связи России" 2018 / MForum.ru
27.03. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: Весеннее обновление тарифной линейки и новые опции Билайн / MForum.ru
27.03. [Новости компаний] Телеком: Билайн предлагает клиентам дополнительный трафик за сон и digital-детокс / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Российский релиз Redmi 7 состоится в середине апреля / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Рендеры Motorola Moto G8 показали экран с круглым вырезом и 3 камеры / MForum.ru
01.04. [Новинки] Тест: Живые снимки с камеры Xiaomi Redmi Note 7 / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A20e замечен на рендерах / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A40 и A70 / MForum.ru
26.03. [Новинки] Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Enjoy 9s и Enjoy 9e / MForum.ru
25.03. [Новинки] Это интересно: На IndieGoGo начался сбор средств на смартфон P18K с аккумулятором 18000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Samsung Galaxy A10 / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Honor 10i появился на российском рынке / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Объявлена официальная цена Redmi Note 7 для России / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Фотографии Motorola Moto Z4 показали U-образный вырез и одиночную камеру / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V15 и V15 Pro появились в России / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X27 представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 10i, смартфон с упором на фотовозможности / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20 представлен официально / MForum.ru