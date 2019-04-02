Телеком: Билайн сообщает об акции "Безлимитный интернет в роуминге"

02.04.2019, MForum.ru

Билайн сообщает об акции - с 3 по 16 апреля 2019 года в Италии будет действовать скидка на услугу "Безлимитный интернет в роуминге" (100 МБ в день на максимальной скорости и 128 Кбит/c до конца дня). Вместо 350 рублей можно будет платить 175 рублей в день (в дни пользования).

Пресс-релиз компании

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теги: телеком Билайн акции