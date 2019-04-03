Анонсы: Официально представлен Nokia X71

MForum.ru

Анонсы: Официально представлен Nokia X71

03.04.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia X71. Новинка получила безрамочный дизайн с экраном занимающим 93% площади передней панели и строенную камеру на задней панели. Корпус Nokia X71 сочетает 2,5D-стекло и металл.

Анонсы: Официально представлен Nokia X71

Диагональ экрана 6,39 дюйма, соотношение сторон 19,3:9. Спецификации Nokia X71 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Анонсы: Официально представлен Nokia X71

За круглым вырезом экрана скрывается камера разрешением 16 Мп. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор для определения глубины резкости. Вспышка двухтоновая, для улучшения качества снимков используются AI-алгоритмы. Из фирменных «фишек» отметим Nokia OZO Audio и трехмикрофонную систему шумоподавления. Выпускаться устройство будет только в черном цвете. ОС из коробки — Android 9 Pie. На рынке Тайваня Nokia X71 появится 10 апреля, ценник - $390. Глобальный релиз (под другим названием) ожидается позже.

Анонсы: Официально представлен Nokia X71

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

25.03. [Новости компаний] Телеком: Запуски сетей 5G - где мы сейчас и чего ожидать / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России / MForum.ru

14.03. [Новости компаний] Телеком: Билайн запустил поддержку VoLTE в Москве и в Санкт-Петербурге / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:28 Technotronic Тема: Билайн А100 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 20 21 22 23 24)
Приветствую, коала! Приношу прощение, не был на месте, для своевременного ответа, да, даже очень странно, что еще тема актуальна, но не буду разводить флуд. Набирайте *983*8284# и далее Ваш код-NCK: ...
Вчера 16:25 oxygensoftware Тема: «Оксиджен Софтвер» добавляет уникальный функционал по извлечению данных из устройств в новой версии ...
Москва, 3 апреля 2019 года - «Оксиджен Софтвер», ведущий российский разработчик и поставщик передовых средств для экспертного исследования данных мобильных устройств, облачных сервисов, дронов и ПК, ...
Вчера 15:22 saretsian Тема: Оптимальный самсунг за 30 тыс. руб.
Рассматривал galaxy A7, A50 и A9
02.04.2019 16:23 MedForce Тема: Слухи: Горизонтальный слайдер ZTE Axon S показался на рендерах (18.03.2019)
Стильно. Гладкий и ровный задник очень хорошо смотрится. Ну и по технике решение - вполне. Интересно, доведут ли ЗТЕ концепт до воплощения в железе?
01.04.2019 11:48 Аня Добряк Тема: Срочно нужен новый бюджетный телефон, может Vertex?
Смартик от вертекса Impress Aero просто отличный. Такой шустрячок, просто летает (8 андроид). Внешне выглядит стильным и дорогим, ничем не отличается от дорогущих брендовых смартов. Оплата смартом – ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

03.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Nokia X71 / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: Российский релиз Redmi 7 состоится в середине апреля / MForum.ru

02.04. [Новинки] Слухи: Рендеры Motorola Moto G8 показали экран с круглым вырезом и 3 камеры / MForum.ru

01.04. [Новинки] Тест: Живые снимки с камеры Xiaomi Redmi Note 7 / MForum.ru

01.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A20e замечен на рендерах / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A40 и A70 / MForum.ru

26.03. [Новинки] Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Enjoy 9s и Enjoy 9e / MForum.ru

25.03. [Новинки] Это интересно: На IndieGoGo начался сбор средств на смартфон P18K с аккумулятором 18000 мАч / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Samsung Galaxy A10 / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: Honor 10i появился на российском рынке / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: Объявлена официальная цена Redmi Note 7 для России / MForum.ru

21.03. [Новинки] Слухи: Фотографии Motorola Moto Z4 показали U-образный вырез и одиночную камеру / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V15 и V15 Pro появились в России / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X27 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: