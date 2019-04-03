MForum.ru
03.04.2019,
Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia X71. Новинка получила безрамочный дизайн с экраном занимающим 93% площади передней панели и строенную камеру на задней панели. Корпус Nokia X71 сочетает 2,5D-стекло и металл.
Диагональ экрана 6,39 дюйма, соотношение сторон 19,3:9. Спецификации Nokia X71 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
За круглым вырезом экрана скрывается камера разрешением 16 Мп. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор для определения глубины резкости. Вспышка двухтоновая, для улучшения качества снимков используются AI-алгоритмы. Из фирменных «фишек» отметим Nokia OZO Audio и трехмикрофонную систему шумоподавления. Выпускаться устройство будет только в черном цвете. ОС из коробки — Android 9 Pie. На рынке Тайваня Nokia X71 появится 10 апреля, ценник - $390. Глобальный релиз (под другим названием) ожидается позже.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
25.03. [Новости компаний] Телеком: Запуски сетей 5G - где мы сейчас и чего ожидать / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России / MForum.ru
14.03. [Новости компаний] Телеком: Билайн запустил поддержку VoLTE в Москве и в Санкт-Петербурге / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Nokia X71 / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Российский релиз Redmi 7 состоится в середине апреля / MForum.ru
02.04. [Новинки] Слухи: Рендеры Motorola Moto G8 показали экран с круглым вырезом и 3 камеры / MForum.ru
01.04. [Новинки] Тест: Живые снимки с камеры Xiaomi Redmi Note 7 / MForum.ru
01.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A20e замечен на рендерах / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 Lite представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P30 и P30 Pro представлены официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A40 и A70 / MForum.ru
26.03. [Новинки] Это интересно: Рендеры показали складной смартфон Sharp / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Enjoy 9s и Enjoy 9e / MForum.ru
25.03. [Новинки] Это интересно: На IndieGoGo начался сбор средств на смартфон P18K с аккумулятором 18000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 9 PureView доступен для предзаказа в России / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Samsung Galaxy A10 / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Honor 10i появился на российском рынке / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Объявлена официальная цена Redmi Note 7 для России / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Фотографии Motorola Moto Z4 показали U-образный вырез и одиночную камеру / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V15 и V15 Pro появились в России / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Vivo X27 представлен официально / MForum.ru