Анонсы: Официально представлен Nokia X71

03.04.2019, MForum.ru

Компания HMD Global официально представила смартфон Nokia X71. Новинка получила безрамочный дизайн с экраном занимающим 93% площади передней панели и строенную камеру на задней панели. Корпус Nokia X71 сочетает 2,5D-стекло и металл.

Диагональ экрана 6,39 дюйма, соотношение сторон 19,3:9. Спецификации Nokia X71 включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

За круглым вырезом экрана скрывается камера разрешением 16 Мп. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор для определения глубины резкости. Вспышка двухтоновая, для улучшения качества снимков используются AI-алгоритмы. Из фирменных «фишек» отметим Nokia OZO Audio и трехмикрофонную систему шумоподавления. Выпускаться устройство будет только в черном цвете. ОС из коробки — Android 9 Pie. На рынке Тайваня Nokia X71 появится 10 апреля, ценник - $390. Глобальный релиз (под другим названием) ожидается позже.