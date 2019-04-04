Слухи: Redmi Pro 2 получит Snapdragon 855 и всплывающую камеру

04.04.2019, MForum.ru

Изначально смартфоны серии Redmi позиционировались Xiaomi как устройства начального уровня. После выделения его в отдельный суббренд, в портфолио Redmi появились более мощные аппараты, предлагающие ультимативное сочетание цены и возможностей. И Redmi Pro 2 может продолжить эту традицию.

Если верить утекшему в сеть рендеру Redmi Pro 2 будет построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 855, получит строенную тыловую камеру, выдвижную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4800 мАч. Вероятное разрешение основного сенсора тыловой камеры — 48 Мп. Дактилоскопический сенсор, возможно, будет встроен в экран смартфона. Одним словом, Redmi Pro 2 может получить множество новшеств, ранее не встречавшихся в этой линейке. Кстати, соответствующее этому описанию устройство было недавно замечено в руках генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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