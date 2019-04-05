Анонсы: Lenovo K6 Enjoy оснастили MediaTek Helio P22

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Анонсы: Lenovo K6 Enjoy оснастили MediaTek Helio P22

05.04.2019, MForum.ru

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Компания Lenovo обновила смартфон K6. Напомню, оригинальная модель была представлена в 2016 году. Ее вариант образца 2019 года по дизайну схож с флагманским Lenovo Z5s и порадует привлекательной ценой.

Анонсы: Lenovo K6 Enjoy оснастили MediaTek Helio P22

На передней панели Lenovo K6 Enjoy разместился 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, в каплевидном вырезе которого разместилась 8 Мп селфи-камера. Тыловая камера новинки строенная, 12 Мп основной сенсор, 8 Мп с телеобъективом и 5 Мп датчик глубины сцены. Аппаратная платформа Lenovo K6 Enjoy включает в себя чипсет MediaTek Helio P22, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+поддержка карт microSD) и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Цена составит 1398 юаней. Приобрести новинку можно будет в синем градиенте или черном вариантах.

Анонсы: Lenovo K6 Enjoy оснастили MediaTek Helio P22

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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