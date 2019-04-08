Анонсы: Снижены российские цены на ряд моделей Vivo

MForum.ru
08.04.2019,
Китайский бренд Vivo объявил о снижении рекомендованных цен на ряд моделей. Прайс-кат получили V11, V11i, Y95 и Y85. Максимальным снижением цены отметился Vivo V11, который теперь можно купить за 24 990 рублей. Изначально этот смартфон был оценен в 29 990 рублей.
Спецификации Vivo V11 включают в себя 6,41-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек занимающий 91,27% площади передней панели, чипсет Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Разрешение фронтальной камеры Vivo V11 - 25 Мп (f/2.0), тыловая камера сдвоенная – 12+5 Мп (f/1.8+f/2.4). Упрощенная версия, в лице V11i на базе MediaTek P60, теперь продается за 19 990 рублей.
Vivo Y95 теперь оценен в 15 990 рублей. Напомню, его спецификации включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек с каплевидным вырезом, чипсет Snapdragon 439, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 4030 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп, фронтальная имеет разрешение 20 Мп. Vivo Y85, оснащенный 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, еще более доступен — 12 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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