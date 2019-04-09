Слухи:В середине апреля будет представлен Vivo Y5 с АКБ 5000 мАч и тройной камерой

09.04.2019, MForum.ru

Если верить слухам, уже в середине текущего месяца компания Vivo официально представит смартфон Y5. Ожидается, что этот аппарат будет позиционироваться как конкурент Samsung Galaxy M30 и получит аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Возможно, за названием Vivo Y5 скрывается смартфон с модельным номером V1901A / V1901T, который недавно бы замечен в базе данных TENAA. В активе этой новинки присутствуют 6,35-дюймовый дисплей разрешением 720x1544 точки, чипсет Helio P35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера и строенная камера на задней панели. Конфигурация камеры — 13+8+2 Мп. Возможная цена Vivo Y5 – 15000 рупий, анонс ожидается после 15 апреля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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