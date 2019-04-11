Анонсы: Samsung Galaxy A20e — более компактная версия Galaxy A20

11.04.2019, MForum.ru

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy A20e. Новинка является упрощением модели A20. Во-первых, она снабжена более скромным дисплеем (5,8 дюйма, 1560х720 точек, TFT, вырез Infinity-V). Во-вторых, ниже емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Набор спецификаций Samsung Galaxy A20e включает в себя чипсет Exynos 7884, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру, а также сдвоенную тыловую камеру, сочетающую 13 Мп основной сенсор с апертурой f/1,9 и 5 Мп вспомогательный, с широкоугольной оптикой. Информация о рынках, на которых появится Samsung Galaxy A20e, пока не раскрывается.