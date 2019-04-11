Анонсы: Samsung Galaxy A80 – экран без выреза и повортно-выдвижная камера

11.04.2019, MForum.ru

Компания Samsung официально представила весьма интересный смартфон, Galaxy A80. Новинка не получила каких-либо вырезов в дисплее, а для сэлфи предлагается использовать основной строенный сенсор, оснащенный повортно-выдвижным механизмом.

Конфигурация самого модуля тоже весьма интересна и для смартфонов Galaxy нетипична. В качестве основного используется модуль разрешением 48 Мп. Для получения дополнительных данных при программной обработке снимков служат 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и ToF-камера. Также отметим поддержку ряда флагманских алгоритмов для обработки снимков, ранее применявшихся в Galaxy S10.

Спецификации Samsung Galaxy A80 включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек выполненный по технологии SuperAMOLED, 8-ядерный процессор, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Начало продаж Samsung Galaxy A80 в России — 27 мая, цена — 49 990 рублей.