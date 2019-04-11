Телеком: Все четыре японских оператора получили лицензии 5G в Японии

11.04.2019, MForum.ru

Все четыре японских оператора: NTT DoCoMo, KDDI, Softbank и Rakuten получили лицензии 5G в Японии. Лицензии содержат обременения - обязательства по покрытию и требования в отношении безопасности.

Министерство внутренних дел и связи объявило 10 апреля, что все четыре заявителя получают радиочастоты и соответствующие лицензии, которые позволяют запускать сети 5G в Японии. Каждый заявитель получил 400 МГц в диапазоне 28 ГГц, кроме того, три оператора получили по 200 МГц в 3.7 ГГц, кроме оператора Rakuten, которого обделили - выделили "всего" 100 МГц. Что же, вот пример "здорового распределения частот", а не "распределения курильщика", которое светит российским операторам.

Все операторы Японии планируют запустить услуги 5G, начиная с 2020 года. NTT DoCoMo, KDDI и Softbank планируют запуски на весну 2020 года, тогда как в Rakuten намереваются начать предоставление услуг в июне 2020 года. Суммарные инвестиции, запланированные операторами до конца 2024 года могут составить 1.6 трлн иен ($14.4 млрд).

NTT DoCoMo, как и KDDI получили требование обеспечить покрытие до 90% территории страны в течение 5 лет, Softbank планирует обеспечить охват 64% территории, а Rakuten - 56%. Минимальные требования со стороны правительства - обеспечить обслуживание каждой префектуры в течение двух ближайших лет и, минимум, 50% территории страны в течение пяти лет. Учет охвата планируется вести по так называемым "географическим блокам", в Японии министерство разделило всю территорию на 4500 блоков.

Кроме обременений, касающихся покрытия территории в Министерстве также включили в условия лицензии ряд других требований, включая обязательства по расширению оптоволоконной опорно-транспортной сети, ужесточение мер безопасности, с целью минимизации времени нарушений в работе сети из-за природных катастроф. Также оговорено, что развертывание сетей 5G не должно приводить к интерференции с существующими услугами на базе радиоспектра.

Пункт 4 в списке требований выглядит странно, он требует от операторов "принимать надлежащие меры кибербезопасности, включая меры реагирования на риски в цепочке поставок". Следует предположить, что это очередная отсылка к теме запрета на закупки китайского оборудования компаний ZTE и Huawei, который действует в Японии в отношении госпредприятий. Читается это как недвусмысленный намек, адресованный частным операторам, - о нежелательности использования китайских решений на сетях связи. Операторам Японии будет не так уж сложно пойти регулятору навстречу - единственный оператор, которые использует оборудование Huawei на своей сети - это Softbank и эта компания уже планирует заменить его на решения Ericsson и Nokia.

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теги: пятое поколение Япония 5G частоты частотные аукционы