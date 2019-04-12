Телеком: В Канаде распределили частоты диапазона 600 МГц

MForum.ru
12.04.2019,
В Канаде гражданским операторам предоставили в пользование 70 МГц в диапазоне 600 МГц. Rogers получил чуть не половину из них.
Во всем мире операторы демонстрируют высокий интерес к частотам в диапазонах ниже 1 ГГц. Особенно в странах с большой территорией - Россия, США, Канада, Китай, Индия и так далее. Объяснение простое - с использованием таких частот можно обеспечить большее покрытие за меньшие деньги. В Канаде разбили диапазон на 7 дуплексных пар по 10 МГц, разделенных защитными интервалами. Каждую из этих пар частот распределяли отдельно, разбив на 16 регионов, что дало в общей сложности 112 лицензий. В ходе частотного аукциона, 52 лицензии приобрела компания Rogers, заплатив за эту привилегию 1.725 млрд канадских долларов. Частоты такие операторы как Rogers и Telus планируют задействовать под 5G.
Любопытно, что в Freedom Mobile заявляются, что частоты 600 МГц помогут улучшить существующие услуги LTE, а также послужат основой для развития 5G услуг компании в Канаде. Закупив 11 лицензий, эта компания сможет существенно расширить свое присутствие на рынке, где сейчас она работает только с 5% населения страны.
Интересно, что такой значимый участник канадского рынка телекома, как компания Bell, проигнорировала аукцион в 600 МГц, заявив, что намеревается сосредоточить финансовые ресурсы на приобретении для сети 5G частот в диапазонах 3500 МГц и миллиметрового диапазона.
Источник: telecoms.com.
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теги: пятое поколение Канада 5G частоты частотные аукционы
© Алексей Бойко,
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