Телеком: Президент США делает ставку на 5G

14.04.2019, MForum.ru

"Сейчас все посвящено 5G", - заявил президент США Дональд Трамп во второй половине дня в пятницу в Белом доме, выступая с тем, чтобы рассказать о первых достижениях в этой области и изложить концепцию развития беспроводной связи в предстоящие годы.

"Полагаю, что в какой-то момент мы начнем говорить о 6G", - заявил он. "Но сейчас мы хотим быть лидером в этом [5G]. Практически во всем остальном мы уже практически лидируем".

Тему выступления Трампа продолжил председатель FCC по связи Аджит Пай, который поделился новыми подробностями о создании фонда, задачей которого является ускорение развития высокоскоростного ШПД в сельской Америке, а также об аукционе по раздаче операторам еще больших частотных полос для развертывания сетей 5G. Этот аукцион намечен на конец 2019 года.

"Америка должна выиграть гонку к 5G", и это важно, поскольку на карту поставлена национальная конкурентоспособность и качество жизни, - заявил Пай. "Мы хотим, чтобы американцы первыми получили выгоду от этой новой цифровой революции, одновременно защищая наших новаторов и наших граждан".

Предстоит крупнейший частотный аукцион в истории США

FCC намечает на 10 декабря уже третий по счету частотный аукцион по распределению частот 5G. "Это будет крупнейший частотный аукцион в истории США. Мы выставим на продажу 3400 МГц в трех различных диапазонах... Это много", - обещает Пай. Речь идет о таких диапазонах частот, как 37, 39 и 47 ГГц.

"Поскольку мы уже добились серьезного прогресса в области 5G, сейчас мы начинаем фокусироваться на сельских общинах, которые до сих пор не получили доступ к ШПД", - говорит Трамп. "Независимо от того, где вы находитесь, вы вскоре получите очень быстрый доступ к интернету благодаря сетям 5G, и это будет совсем другая жизнь. Не знаю, будет ли она лучше, возможно вам нравится все, как есть сейчас, но технологически все изменится кардинальным образом".

Федеральная комиссия связи США объявляет о создании фонда в размере $20.4 млрд, предназначенного для ускорения развертывания 5G в сельской местности. Пай повторила комментарии Трампа в отношении сельской Америки, которая зачастую оставалась за бортом новых технологий. "Эти средства позволят обеспечить высокоскоростным ШПД до 4 млн домов и малых предприятий в сельский Америке", - сказал Пай.

Сети 5G станут "жизненно важным связующим звеном, которое обеспечит процветание Америки и национальную безопасность страны в 21 веке", - заявляет Трамп. "Эта технология изменит то, как наши граждане работают, учатся, общаются и путешествуют. Это повысит продуктивность американских ферм, сделает более конкурентоспособным американское производство, а американское здравоохранение - более доступным. По сути, 5G касается практически всего, когда вы приступаете к какому либо делу".

Сети 5G также создадут принципиально новые возможности, которые были немыслимы не так давно, добавил он. Мы не можем позволить какой-либо другой стране превзойти Соединенные штаты в этой мощной отрасли будущего", - уверен Трамп. "Гонка за 5G это гонка в которой Америка должна выиграть... Это гонка, в которой мы выиграем".

План "национализированной сети 5G" отправляется на свалку истории

Трамп также положил конец обсуждению не раз осмеянному предложению, которое бы предоставило правительству страны больший контроль над беспроводными сетями Америки, в частности идейкам построения национализированной сети 5G. "В Соединенных Штатах наш подход определяется частным сектором и частным сектором", - говорит президент. Дистанцируя себя от идеи, которая ранее муссировалась в его администрации, Трамп сказал, что управляемая правительством сеть не получится сделать столь же качественной или быстрой, как сети, которые сегодня развертывают частные компании. Золотые слова!

"Чтобы ускорить и стимулировать частные инвестиции, моя администрация нацелена на высвобождение как можно большего объема частот. Мы намерены освободить их", - заявил Трамп. "FCC предпринимает весьма смелые действия, возможно, беспрецедентные, это новый фронтир для регулятора, чтобы сделать частоты доступными. К следующему году у США будет больше частот 5G, чем у какой-либо страны в мире".

Трамп также поприветствовал усилия FCC по устранению законодательных ограничений, которые могут замедлять внедрение или увеличивать стоимость беспроводной инфраструктуры. "Получение разрешений занимает слишком много времени", - сказал он. [Государственные и местные органы власти] теперь должны утверждать новую физическую инфраструктуру в течение 90 дней, а не в течение лет, как это зачастую бывало ранее. Кроме того, установлено ограничение сверху на размер сборов за размещение решений связи на городской инфраструктуре, которые часто необоснованно завышали местные власти. "Они становились жадными. Они думали, "Эй, мы можем воспользоваться своим положением местного управления", и это заканчивалось плохо для всех".

Трамп и Пай поздравили друг друга с первыми успехами, достигнутыми США в области 5G, но заявили, что сейчас не время почивать на лаврах, поскольку в других странах тоже идет активная работа в области 5G [РФ, увы, пока что остается вне этой гонки]. "Мы не должны отдыхать. Гонка далека от завершения. Американские компании должны лидировать в мире в области технологий сотовой связи", - напоминает Трамп. "Сети 5G должны быть безопасными, они должны быть сильными, их нужно защищать от врага - у нас есть и будут враги".

Пай подытожил: "Сегодня 5G это история успеха - американская история успеха. Но в гонке за 5G ранний успех значит не так уж много, нам все еще предстоит сделать намного больше, чем мы уже сделали. И мы это сделаем!". Источник: sdxcentral.com.

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