Слухи: Появились подробности о Honor 8S

MForum.ru
15.04.2019,
Под брендом Honor может выйти смартфон Honor 8S, нацеленный в сегмент недорогих устройств. Диагональ дисплея новинки составляет 5,71-дюйма при разрешении 1520х720 точек. В U-образном вырезе экрана спряталась 5 Мп фронтальная камера.
Основа Honor 8S неназванный 8-ядерный процессор от MediaTek дополненный 2/3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти. Тыловая камера одиночная, разрешением 13 Мп. Емкость аккумулятора Honor 8S – 3020 мАч. Материал задней панели пластик черного, синего или золотистого цвета. Цена и сроки релиза пока не называются.
© Антон Печеровый,
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