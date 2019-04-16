Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля

16.04.2019, MForum.ru

Спустя 7 месяцев после релиза Redmi Y2 пришла очередь анонса его приемника. Показанный производителем тизер устройства делает акцент на фронтальную камеру, разрешение которой составит 32 Мп. Анонс назначен на 24 апреля.

Интрига состоит в том, что Redmi Y3 может стать совершенно новой, самостоятельной моделью, а не обновлением какого-либо ранее выпущенного устройства. Кроме того, среди смартфонов Xiaomi, Redmi Y3 станет смартфоном с самой продвинутой сэлфи-камерой. Напомню, Mi Mix 3 обладает 24 Мп фронталкой, а ее разрешение у Mi 9 составляет 20 Мп. Ожидается использование Samsung ISOCELL GD1 с Quad-Bayer, обеспечивающим эффективных 8 Мп (с большим размером пикеселя) и HDR в режиме реального времени. Прочие спецификации Redmi Y3 пока остаются секретом.