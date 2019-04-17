Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч

MForum.ru
17.04.2019,
Ожидается, что до конца текущего месяца Vivo представит смартфон Y17, выполненный в стилистике Y91 и других смартфонов серии. На задней панели Vivo Y17 разместится строенный модуль камеры (его параметры пока неизвестны), а на передней — сенсор разрешением 20 Мп.
В активе Vivo Y17 ожидаются 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Источники также упоминают о 6,35-дюймовом дисплее и аппаратной платформе, базирующейся на чипсете Helio P35. Информация о дате релиза и цена пока отсутствует.
© Антон Печеровый,
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